Serie A, Paolucci: "Lazio? Ha iniziato un percorso di rinnovamento. Ora..."

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Michele Paolucci ha parlato, tra gli altri temi, della Serie A e di alcune particolari realtà del nostro campionato. L'attaccante e dirigente del Manitoba ha spiegato: "Come sto vedendo la Serie A? Assistiamo ad un campionato bello, dopo quasi dieci anni di predominio Juventus che alla lunga stanca e l'ultima parentesi dell'Inter. Ora più che tre squadre direi che ce ne sono due e mezzo a giocarsela, ma erano quasi vent'anni che la Serie A non era così avvincente. In questo modo la gente segue, è questo che la gente vuol vedere, lo spettacolo. Ci sono poi bellissime realtà che giocano bene ma balzano meno agli occhi, come la Fiorentina, il Verona o il Sassuolo. Vedo poi un percorso di rinnovamento cominciato dalle romane, entrambe secondo me sono dove immaginavano. Quindi il nostro orgoglio, che continuo a considerare tale, l'Atalanta. Anche in Europa meritavano di vincere col Lipsia, spero passino il turno".

