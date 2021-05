Serie A, si conclude la 34ª giornata: in scena uno scontro diretto per la salvezza

Dopo i successi di Milan, Lazio e Juventus, i mezzi passi falsi di Napoli e Atalanta e l'ennesimo scivolone della Roma, oggi si conclude la 34ª giornata di Serie A. Un turno che ha visto assegnare definitivamente lo scudetto 2020/2021 all'Inter di Antonio Conte. Questa sera, allo Stadio Olimpico di Torino va in scena lo scontro salvezza tra i granata e il Parma. Il match è in programma alle 20:45.