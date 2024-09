Serie A, si riparte dopo la sosta: ecco i primi tre match in programma

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Torna il campionato di Serie A dopo la pausa per le nazionali, con il programma del quarto turno che si sviluppa nel weekend tra oggi, sabato 14 settembre, e lunedì 16 settembre. Prima dello stop ci si era lasciati con una classifica particolarmente interessante che vede in testa due tra le favorite assolute, Juventus e Inter, insieme a due autentiche sorprese: Torino e Udinese. Un quartetto inedito a quota 7 dopo 3 giornate, con altre big che pagano ritardi più o meno pesanti. Il Napoli di Conte insegue a 6 punti, più dietro Lazio e Atalanta rispettivamente a 4 e 3, mentre attardate sono Milan e Roma, ferme a 2.

Oggi torneranno subito in campo i bianconeri di Thiago Motta e i rossoneri di Fonseca, in un palinsesto che vede tre match in totale. Alle 15 il Como di Fabregas ospita il Bologna di Italiano, poi alle 18 l'Empoli confronterà le proprie ambizioni con la Juventus e, per finire, in posticipo serale alle 20.45 tutti a San Siro, dove il Milan riceve il neopromosso Venezia.

