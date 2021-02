Serie A, slitta la decisione sui diritti tv 2021-2024: i dettagli

Poteva essere oggi la giornata decisiva per l'assegnazione dei diritti televisivi della Serie A per il triennio 2021-2024. Secondo quanto riporta Tuttomercatoweb.com invece la riunione del pomeriggio dei venti presidenti delle società di A non ha portato alla decisione definitiva. Si tonerà a discuterne giovedì in Assemblea, prima di passare alla votazione delle offerte al rialzo presentate venerdì da Dazn e Sky.

