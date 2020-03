Serie A, società chiedono stop ai salari dei giocatori: la palla passa all'AIC

Giorni di riflessione per la Serie A. L'emergenza Coronavirus ha sconvolto i piani, fermato il paese. Allenamenti fermi, campionato sospeso, perdite ingenti per tutto il sistema. Per ammortizzarle l'idea emersa nell'assemblea di Lega di questo pomeriggio sarebbe quella del taglio stipendi. Sospendere i salari di marzo dei giocatori, questa la volontà praticamente unanime dei club, riporta Tuttomercatoweb.com. La questione sarà posta all'attenzione di FIGC e AIC (associazione italiana calciatori). Fra i temi affrontati anche quello del futuro della Serie A: la possibilità di proseguire oltre il 30 giugno, oppure quella drastica di sospendere definitivamente il campionato. In quel caso sarebbe necessario un intervento del Governo per digerire le perdite di oltre 700 milioni di euro.

