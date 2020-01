Serie B, riscatto Di Gennaro: entra e salva la Juve Stabia con una magia

Era un momento complicatissimo per Davide Di Gennaro. Nessun minuto in campo negli ultimi due mesi, le critiche, la possibilità di cambiare aria. E invece la partita contro il Pisa potrebbe aver cambiato la sua storia a Castellammare di Stabia. Il centrocampista di proprietà della Lazio, all’Arena Garibaldi, viene buttato nella mischia a dieci minuti dalla fine e all’ultimo respiro tira fuori dal cilindro la giocata che regala alla squadra di Caserta un pari importantissimo nonché il sesto risultato utile di fila. È il minuto 95 quando Gori sbaglia l’uscita e il numero dieci, con un pallonetto perfetto, trova lo spazio perfetto tra l’incrocio dei pali e la testa di Gucher. Un primo gol, quello con la maglia della Juve Stabia, che difficilmente dimenticherà. “Sicuramente è stato un gol importantissimo. Sto vivendo tante emozioni in questo momento perché è da tanto tempo che non riuscivo a trovare il gol, per me è stato un periodo difficile e spero che questo possa essere un nuovo inizio. Ho sempre cercato di allenarmi al meglio dando il mio contributo, a volte subentrano altri fattori ma l’importante è farsi trovare sempre pronti", le sue parole nel post partita. L’ultimo gol ufficiale Di Gennaro lo aveva segnato con la Primavera della Lazio nel marzo 2018, con il Cagliari a ottobre 2016 a livello di prima squadra.

