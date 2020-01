Serie B, ancora Lombardi! L'esterno a segno in Salernitana-Cosenza

Ancora Cristiano Lombardi, l’uomo in più della Salernitana. L’esterno della Lazio, anche contro il Cosenza, conferma il suo ottimo momento di forma trovando il gol del momentaneo 1-1. Un bellissimo tocco sotto per saltare l’intervento in scivolata del primo difensore, poi la solita penetrazione palla al piede prima di un potente destro rasoterra e l’errore del portiere Perina. Per l’ex Benevento, che aveva saltato per infortunio i primi due mesi di campionato, si tratta del terzo centro stagionale in Serie B. Gli altri due erano arrivati contro Ascoli in casa ed Empoli in trasferta.

