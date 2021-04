Serie C, la Ternana batte l'Avellino e vola in B: è la prima promossa

Dopo 3 anni di Serie C, la Ternana torna in B. Con quattro turni di anticipo, la squadra allenata da Lucarelli si è aggiudicata la prima promozione stagionali grazie alla vittoria per 4-1 sull'Avellino. Le Fere, per arrivare ad avere un gap di +18 punti sui secondi, hanno fatto un percorso eccelso: in 32 partite disputate hanno vinto 25 volte, perdondone solo una e pareggiandone 6, hanno segnato 80 gol (terzo miglior attacco tra i campionati di A, B e C) e subiti solo 24 (0.75 a partita di media). Non va dimenticato il fatto che, fino a febbraio, la Ternana è stata l'unica squadra imbattuta nei campionati professionistici dei 5 campionati europei. Una cavalcata che si poteva concludere solo con la promozione.