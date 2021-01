Silvio Berlusconi: nuovo ricovero a Monaco per accertamenti al cuore

Nuovo ricovero per l'ex presidente del Milan Silvio Berlusconi. Il leader di Forza Italia in questo momento si trova all'Ospedale Cardiotoracico del Principato di Monaco per alcuni accertamenti al cuore. A decidere è stato il suo medico Alberto Zangrillo che ha poi spiegato le ragioni della scelta ai microfoni dell'Ansa: "Ho deciso io il ricovero per un problema cardiaco aritmologico. Lunedì sono andato d'urgenza dove risiede temporaneamente il presidente, nel Sud della Francia, per un aggravamento e ho imposto il ricovero ospedaliero a Monaco perché non ho ritenuto prudente affrontare il trasporto in Italia".

RIVIVI LA DIRETTA - Lazio, Inzaghi: "Derby anomalo, noi in campo col cuore dei tifosi"

Calciomercato Lazio, Di Gennaro si avvicina al Renate: i dettagli

TORNA ALLA HOMEPAGE