Simeone e i suoi segreti: “Il sesso prima di ogni gara. Gli avversari..."

Diego Pablo Simeone è stato anche un grande protagonista nella storia della Lazio, il suo modo di giocare e la sua personalità hanno affascinato tutti i tifosi biancoceleste e amanti del calcio. Ora che non è più in campo nei panni di calciatore ha potuto rivelare, in un’intervista a El Hormiguero de España, tutti i suoi piccoli segreti: “Fare l'amore prima della partita ti carica in tutto,certo. Dopo è peggio, sei stanco."

AVVERSARI – Prima di scendere in campo imparava i nomi dei suoi avversari per poterli confondere: “È fantastico! A volte è successo. Mi sono ricordato soprattutto dei terzini. Quando contrattacchi lungo la fascia sei accecato, vai avanti come un cavallo. Alcuni guardano, quelli che sanno di più, ma gli altri che hanno difficoltà, no. Si potrebbero chiamare Pedro, Diego, Pablo. E come potrebbe accorgersene l'arbitro con 30.000 persone allo stadio. È successo mille volte”

VINCERE E PERDERE – “Quando perdo e torno a casa, cerco di far sembrare che non faccia affatto male. Dire che è tutto fantastico. La vittoria è il modo migliore, perché sono le due cose in comune. Se sai festeggiare, devi saper soffrire. Non importa se perdi o pareggi, non importa. Non è come vincere. Ci deve essere una differenza, uno spazio avere di più dentro”

CHOLISMO – “Non identifico il Cholismo come una religione, è stato generato grazie all'aiuto di un grande club gestito nel migliore dei modi in questi dieci anni e in un percorso di tanti ragazzi che all'inizio ci hanno aiutato a crescere e sostenere nel presente per poter trasmettere un'idea. Un sentimento, più che un'idea"