Simeone e l'infortunio di Ronaldo in Lazio - Inter: "Rumore violento, qualcosa s'era rotto"

Su Dazn è stato reso disponibile il documentario "El Fenomeno", che ripercorre le tappe fondamentali della carriera di Ronaldo. Oltre ai titoli alzati al cielo e le numerose vittorie che portano la sua firma, spazio anche ai ricordi più drammatici. Come l'infortunio rimediato il 12 aprile del 2000, in occasione della sfida contro la Lazio all'Olimpico. Doveva essere il suo ritorno dopo cinque mesi lontano dal campo di gioco, fu invece l'inizio di un nuovo calvario. Ronaldo entrò al 58' con i nerazzurri che stavano perdendo 2-1. Qualche istante più tardi, il brasiliano prese il pallone nella zona di trequarti e, diretto su Fernando Couto, accadde qualcosa. Cadde a terra, dolorante, piangendo per il dolore.

Il primo giocatore a interessarsi delle sue condizioni fu Diego Pablo Simeone, che in quell'anno vestiva la maglia della Lazio. L'argentino ha raccontato quel momento a Dazn: "Abbiamo sentito tutti un rumore che indicava che qualcosa s'era rotto. Fu un rumore molto violento". Ronaldo conferma: "La rotula si muoveva fino al muscolo. Piansi e gridai per la disperazione. Non era un dolore molto forte, ma quello del cuore era enorme".

