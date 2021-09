Siparietto tra Pioli, Matri e Parolo: il ricordo della stagione alla Lazio

Stefano Pioli, Alessandro Matri e Marco Parolo hanno un minimo comune denominatore, la stagione 2015-16 alla Lazio. Ieri sera i tre si sono di nuovo incrociati nello studio Dazn post Milan - Venezia e ne è venuto fuori un simpatico siparietto. Al momento dell'arrivo del tecnico rossonero, Alessandro Matri stava parlando dell'importanza per un giocatore di godere della fiducia dell'allenatore e quando ha visto Pioli ha abbozzato un sorriso. Il mister ha così preso la parola, ricordando che nella stagione 2015-16 Matri avrebbe meritato più spazio, ma le circostanze non lo consentirono (davanti aveva un certo Miro Klose, ndr). Pioli poi ha salutato anche Parolo, complimentandosi con entrambi per lo spessore umano dimostrato in quella annata.

