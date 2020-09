Siviglia, ecco la squadra di calcio intitolata a Sabrina Salerno

Nasce a Siviglia, in Spagna, una squadra di calcio intitolata a Sabrina Salerno. Sembra incredibile ma è vero, a riportarlo sono i media spagnoli: si tratta di una piccola società di livello quasi amatoriale che vestirà celeste, avrà la silhouette della celebre attrice sullo stemma e il motto "Gloria e disordine". Le maglie del club, fondato da un gruppo di trentenni di Siviglia, sono già in vendita. La risposta della diretta interessata non ha poi tardato ad arrivare: "A Siviglia nasce la squadra di calcio "Sabrina Salerno" Un gruppo di ragazzi ha deciso di fondare un team di Futbol-7 a mio nome... Sono felice di questo omaggio sentito e sincero, che arriva proprio da uno dei paesi che per primi mi ha dato grandissima popolarità: la Spagna!".

— Sabrina Salerno (@SabrinaSalerno) September 15, 2020