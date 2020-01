Somma: "La Lazio gioca un calcio all'inglese. Felice che la rappresenti Immobile" - VD

"Gli amici di Pietro e Andrea". Si chiama così l'evento andato in scena al Circolo Due Ponti questo sabato per ricordare Pietro Pasquetti, vicedirettore del Tgr, e Andrea Pesciarelli, caporedattore del TG5. "Sono due giornalisti molto cari, amici, con cui ho condiviso molti anni qui nel Circolo. A 9 anni dalla morte di Pisciarelli e a 5 da quella di Pasquetti è bello ricordare ancora queste figure che hanno appassionato tante persone", ci ha detto in esclusiva Sebastiano Somma. L'attore non ha preso parte alla partita di calciotto (al termine della quale sarebbe stato consegnato un trofeo alla squadra vincitrice da parte dei figli dei due giornalisti, ndr), ma è uno che ama fare movimento: "Cerco di praticare sport costantemente, specialmente a calcio. Ho giocato per tanti anni i Derby del Cuore, quasi 20 edizioni all'Olimpico. Però mi piace anche godermi Roma in bici, o facendo jogging. Amo addentrarmi nei posti più affascinanti di questa città, che resta bellissima. Vivo a Roma da 38 anni e sono romano d'adozione. Sono nato a Castellammare di Stabia e cresciuto a 300m dal San Paolo di Napoli, quindi mi porto nel cuore la Juve Stabia, e gli azzurri. Anche lì ho giocato partite incredibili con Troisi, Maradona...un ricordo bellissimo. Poi sono arrivato nella Capitale nell'82 e sono stato catturato dalla Roma, che simpatizzo, visto che quell'anno ha vinto lo Scudetto".

LA LAZIO - Ma Somma tifa solo Napoli, e quindi riesce ad apprezzare anche la Lazio: "Mi piace il bel calcio, e in questo momento tra le squadre che lo stanno esprimendo c'è la Lazio. È bello vederla giocare, ma sono tifoso del Napoli che in questo momento se la passa decisamente male. La vittoria in coppa con i biancocelesti è stata fortunata, hanno avuto tante opportunità. La Coppa Italia può diventare un obiettivo alla portata, anche se c'è una crisi d'identità forte. La Lazio sta facendo un grande campionato, mi piace Inzaghi, c'è Immobile che è un altro buon terrone come me (ride, ndr) e sono contento che stia rappresentando la società".

IL DERBY - "Fate che sia una giornata di festa. Dimostriamo all'Italia intera come Roma sia in grado di sfruttare queste manifestazioni per lanciare messaggi importanti. Quindi che sia una giornata di bel calcio. Sarà una partita interessante, la Lazio gioca bene mentre la Roma sta facendo cose alterne. Non mi sbilancio in un pronostico, ma mi aspetto una partita tattica e molto complessa. Indubbiamente i biancocelesti in questo momento stanno esprimendo un calcio di stile inglese: ha forza e i giocatori sono tutti in gran forma. Speriamo ci siano tanti gol".

VIDEO - L'INTERVISTA A SEBASTIANO SOMMA