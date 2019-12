SONDAGGIO - Cagliari - Lazio, ecco il migliore in campo dei biancocelesti

Una partita dalle emozioni incredibili, quella andata in scena tra Cagliari e Lazio. Dopo essere andati sotto, Gli uomini di Inzaghi hanno prima pareggiato con Luis Alberto e poi vinto con la rete all'ultimo respiro di Caicedo. E i due gol sono arrivati nei minuti di recupero.

VINCITORE - La maggior parte dei voti dei tifosi della Lazio sono andati, senza troppe sorprese, a Felipe Caicedo. L'ecuadoriano, entrato in campo a gara in corso, è andato in gol ad una manciata di secondi dal fischio finale dell'arbitro Maresca, dando la vittoria alla squadra squadra che, così, ha consolidato il terzo posto nella classifica della Serie A. Medaglia d'argento per Luis Alberto, autore della rete del momentaneo pareggio. Infine, sull'ultimo gradino del podio si è piazzato Thomas Strakosha che, in più occasioni, ha evitato che la squadra di Maran potesse raddoppiare.

