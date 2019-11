SONDAGGIO - Lazio - Lecce, ecco il vostro migliore in campo

LAZIO - LECCE - Dopo un testa a testa emozionante, è Thomas Strakosha il vostro migliore in campo per Lazio - Lecce. Il portiere albanese, che ha parato un rigore e si è reso protagonista di interventi importanti, ha battuto sul filo del rasoio Joaquin Correa, autore di una doppietta. Il numero uno ha messo insieme il 37,97% delle preferenze, contro il 37,37% dell'argentino. Tra i due la differenza è stata di appena sette voti in favore dell'estremo difensore. Terzo gradino del podio, ma distante dalla coppia di testa, per Luis Alberto con il 5,25% dei consensi.

