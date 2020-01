SONDAGGIO - Lazio - Napoli, ecco il vostro migliore in campo

AGGIORNAMENTO 13/01 ALLE 09:15 - Un plebiscito ha incoronato Thomas Strakosha come uomo partita della sfida contro il Napoli. Il portiere biancoceleste ha raccolto il 49,21% delle preferenze. Un risultato che non è assolutamente casuale visto quanto fatto di buono dal portiere albanese. Almeno tre super interventi su Insigne e un paio su Milik hanno permesso alla Lazio di chiudere il match con la porta inviolata per la sesta volta in stagione, meglio di qualunque collega. Alle sue spalle medaglia d'argento per Ciro Immobile. Il bomber ha ottenuto il 19,19% dei voti. Terzo posto per Luis Alberto con il 14,94% dei voti.

Partita difficile per la Lazio, che all'Olimpico ospita un Napoli abbottonato nel primo tempo e più intraprendente nel secondo. Soffrendo, i biancocelesti portano a casa tre punti d'oro grazie al gol di Immobile sul dribbling avventato di Ospina. La parola ai lettori: vota il migliore in campo tra le fila degli uomini di Inzaghi.