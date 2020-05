Spadafora: "Ripresa? Decisiva la curva da qui al 18 maggio. Porte chiuse al 100%"

AGGIORNAMENTO ORE 17.50 - Spadafora, interpellato dai cronisti presenti, ha poi spiegato: “Non mi espongo in previsioni in questo momento, dobbiamo stare attenti e sperare che da qui al 18 maggio i dati sul contagio siano positivi, così potremo riaprire pian piano. Porte chiuse? Questa ci sarà al 100%, nessun dubbio”.

Nel pomeriggio è in programma un incontro tra il governo, la Figc e il Comitato tecnico scientifico sul tema della ripartenza della Serie A. Lo stesso Ministro dello Sport Vincenzo Spadafora, che ha chiesto di fare un'informativa sullo sport e sul calcio al prossimo Consiglio dei Ministri, ha dato gli ultimi aggiornamenti sulla situazione in Commissione Cultura alla Camera: “Calcio? Sta iniziando il vertice tra FIGC e Cts sul protocollo della Federcalcio. Attendiamo i risultati di questa valutazione. Non sarà possibile applicare lo stesso protocollo di Serie A e Serie B ad associazioni minori e dilettantistiche, per cui il protocollo sarà diverso. Nel prossimo decreto ci sarà un fondo a disposizione delle società dilettantistiche. Nel Dpcm in vigore dal 18 maggio il mio auspicio è che in quel decreto possa esserci la data certa per la riapertura dei centri sportivi ancora chiusi. Stiamo lavorando in questo senso”.

