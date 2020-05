UFFICIALE - Standard Liegi, risoluzione del contratto per l'ex Lazio Cavanda

L'ex Lazio Pedro Cavanda, dopo aver concluso l'avventura con il club biancoceleste, è andato in cerca di nuovi lidi dove mostrare il suo talento. Da Roma si è messo in viaggio per vestire la maglia del Trabzonspor, poi al Galatasary, infine nel 2017 è passato allo Standard Liegi. Anche l'esperienza in Belgio è però giunta a conclusione, come annunciato dal club stesso in data odierna. Giocatore e società hanno optato, di comune accordo, per la risoluzione del contratto. Dopo una stagione con poche opportunità di mettersi in mostra, l'ex Lazio ha deciso di lasciare.

Lazio, Giordano: "Immobile al Napoli? Operazione impossibile"

Lazio, Marusic: "Felice di essere tornato a Formello, pronti a ripartire"

TORNA ALLA HOMEPAGE