Spadafora sugli insulti al tifoso del Napoli: "Giusto che si sia attivata la Procura Federale"

Continua a far discutere l'offesa del team manager dell'Atalanta nei confronti di un tifoso del Napoli, che aveva provocatoriamente chiesto a Gasperini se, anche in quella gara, la Dea avrebbe "regalato" il match ai bianconeri. Il Ministro dello Sport Vincenzo Spadafora ha commentato l'accaduto sul proprio profilo Facebook: "Piena solidarietà alla giovane Beatrice Ion, vittima di una aggressione ripugnante. La ragazza di origini rumene è nella nazionale italiana di basket in carrozzina e, come lei stessa racconta, insieme alla sua famiglia è stata aggredita fisicamente e con insulti razzisti. Ora il padre ha uno zigomo rotto. Sono davvero dispiaciuto, spero che i responsabili vengano assicurati presto alla giustizia. A questo si aggiunge il brutto episodio del team manager dell’Atalanta, per il quale si è già, giustamente, attivata la procura federale della FIGC".

Lazio, Pistocchi: “Campionato finito a Bergamo. Non c'è più la convinzione di prima”

Lazio, Lotito chiama tutti a rapporto: previsti confronti con staff e giocatori

TORNA ALLA HOMEPAGE