Lazio, Lotito chiama tutti a rapporto: previsti confronti con staff e giocatori

La sconfitta con il Sassuolo ha certificato la crisi della Lazio, una situazione negativa che si trascina dallo 0-3 contro il Milan e che Lotito non ha più intenzione di far passare come accettabile. Come riporta l'odierna rassegna stampa a cura di Radiosei, il patron biancoceleste ieri si è presentato a Formello e ha preteso spiegazioni per il crollo della squadra, tenendo poi un colloquio privato con Inzaghi a cui hanno partecipato anche Tare e Peruzzi. A quanto pare, è stato solo il primo di una serie di incontri: Lotito vuole confrontarsi con tutte le componenti della Lazio e vederci chiaro su preparazione atletica, staff medico, nutrizione (aspetto che aveva già sollevato qualche polemica), rotazione dei calciatori e motivazioni. Nei prossimi giorni andranno avanti questa sorta di Stati Generali biancocelesti, con cui Lotito vuole tamponare l'emergenza, ripartire e soprattutto programmare la prossima stagione, in cui gli impegni saranno sì ogni tre giorni, ma uno si chiamerà Champions League.

