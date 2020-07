Atalanta, il team manager Moioli: “Mi scuso per le parole dette”

Offese molto gravi quelle rivolte ieri dal team manager dell’Atalanta Marco Moioli contro un tifoso del Napoli. Lo stesso ha deciso di scusarsi per le sue affermazioni come riportato da La Gazzetta dello Sport: “Mi scuso per l’espressione usata nei confronti di questo pseudo tifoso. Mi scuso per non essere stato in grado di mantenere la calma di fronte alle accuse gravi ed infamanti di questo signore che, evidentemente, aveva preparato la provocazione. Non mi sto giustificando, sono consapevole di aver sbagliato, anche nei confronti dell’Atalanta”.

