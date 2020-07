Inter, Brozovic passa col rosso ed è positivo all'alcoltest: patente ritirata

Guai per Marcelo Brozovic. Nella notte tra venerdì e sabato, il centrocampista, che passava con la sua Rolls Royce in zona Porta Genova, non avrebbe rispettato il semaforo rosso. Dopo l'infrazione, riporta gazzetta.it, l'auto è stata fermata da una pattuglia dei Carabinieri, che hanno sottoposto il calciatore dell'Inter al test del palloncino, per il quale è risultato leggermente oltre i limiti consentiti. Il risultato è stato il ritiro della patente. Notizia sicuramente non positiva per l'ex Dinamo Zagabria, che non sta vivendo un momento positivo in campo con la squadra guidata da Antonio Conte.

