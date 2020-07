Atalanta, Gasperini e il team manager insultano un tifoso del Napoli - VIDEO

Brutto episodio, sicuramente da condannare quello accaduto a Torino. Atalanta e Juventus si sfideranno in un match molto importante per le sorti del campionato, alla discesa della squadra bergamasca dal pullman un tifoso del Napoli ha provocato il tecnico Gian Piero Gasperini: “Stasera dopo dieci anni ve la giocate o gli regalate la partita come al solito? Forza Napoli”. Dura la risposa del mister: “Pedala, coglione” ma decisamente grave quanto detto dal team manager Mirco Moioli: “Testa di ca**o, terrone del ca**o”. Una dichiarazione da censurare e che in nessun modo può essere giustificata.