Spagna - Albania, Hysaj sconfitto dalle Furie Rosse in amichevole per 2-1

Spagna e Albania si sono affrontate in amichevole a Barcellona, nello stadio dell'Espanyol. I padroni di casa hanno avuto la meglio vincendo per 2-1 grazie alle reti di Ferran Torres al 75' e Dani Olmo al 90'. Per gli albanesi aveva accorciato le distanze Uzuni all'85'. La sfida ha avuto un retrogusto di derby, con Luis Enrique e Edy Reja seduti in panchina. L'ultima volta che hanno condiviso il campo a Roma è stato il 4 marzo 2012 nel derby vinto per 1-2 dalla Lazio. Il CT dell'Albania ha schierato per tutti e 90 i minuti Hysaj, mentre Strakosha è stato risparmiato per far giocare Berisha, altro ex biancoceleste.