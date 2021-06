Spagna, dopo Busquets anche un altro calciatore positivo al Covid

Non c'è pace per la Spagna che dopo la positività di Sergio Busquets deve fare i conti anche con quella di Diego Llorente. Così come accaduto per il compagno anche il difensore del Leeds già nella notte ha lasciato il gruppo. Luis Enrique dopo la prima positività aveva convocato altri sei calciatori, Mendez, Moreno, Fornals, Soler, Kepa e Albiol, che in questo momento si allenano in una bolla parallela rispetto ai compagni. Il debutto della Spagna è in programma il 14 giugno con la Svezia altra nazionale che ha avuto due positivi: Dejan Kulusevski e Mattias Svanberg.

