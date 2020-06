Spagna, gli hotel rifiutano i braccianti senzatetto: Keita gli affitta un alloggio

Ieri aveva denunciato la vicenda di razzismo avvenuta a Lèrida, riguardante 200 braccianti senzatetto. Oggi Keita Balde, nel corso di una diretta Instagram, ha raccontato di aver affittato una struttura dove potranno essere ospitati 90 di questi lavoratori. L'ex attaccante della Lazio non si è dato per vinto e ha detto: "Mi sono offerto volontario per aiutarli, visto che non avevano proprio nulla e dormivano sui cartoni. Non sono qui per combattere una guerra morale, sociale, di razza o colore. Ho inviato il denaro necessario affinché abbiamo un tetto sotto cui dormire, da mangiare e vestiti puliti".