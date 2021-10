Spagna - Slovacchia U21, Raul Moro decisivo: entra al 46' e si guadagna il rigore del 3 a 2

Raul Moro, fresco di rinnovo di contratto con la Lazio, è stato chiamato dal ct della Spagna Under 21 per la sfida contro la Slovacchia, valida per le qualificazioni ai prossimi campionati europei. Lo spagnolo, che con Maurizio Sarri in panchina sta trovando maggior spazio dopo la stagione vissuta in Primavera, si è rivelato decisivo per il ct De La Fuente. Entrato in campo al 46' per sostituire Williams, il classe 2002 si è guadagnato il calcio di rigore concretizzato all'88esimo da Miranda. In questo modo gli spagnoli hanno potuto siglare il terzo gol e uscire vincitori dal match. E dire che i primi ad andare in vantaggio erano stati gli slovacchi al 20' con Bernat. Il pareggio firmato Guillamon arriva solamente al 58'. Poi, nuovamente avversari in gol al 71' con Lichy. Ma le reti di Gomez e, appunto, di Miranda, consentono agli iberici di festeggiare il successo.

