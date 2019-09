Spal - Lazio, Semplici a lavoro: punto infortuni e contromisure su Lazzari...

La Lazio ha riacceso i motori, questa mattina, in vista del prossimo impegno contro la Spal. E anche la squadra di Leonardo Semplici si è rimessa a lavoro in giornata. La seduta di allenamento - l'unica a porte aperte della settimana - era fissata nel pomeriggio: come riporta Tuttomercatoweb.com, anche Floccari - assente alla partitella contro la Primavera di sabato scorso - ha svolto l'allenamento in gruppo, così come anche Cionek e Reca hanno potuto aggregarsi alla squadra di Semplici dopo gli impegni con le Nazionali. Ancora a parte, invece, il nuovo arrivato Jacopo Sala, che continua a svolgere un lavoro differenziato. Assenti Kurtic, Berisha e Jankovic, quest'oggi: il primo si gode il meritato riposo dopo gli impegni con la Slovenia, gli altri scenderanno in campo stasera con le rispettivi Nazionali. In questi giorni, il tecnico spallino lavorerà alla sua strategia anti-Lazio: in particolare, proverà a trovare una soluzione per arginare Manuel Lazzari. Semplici lo conosce bene, lo ha allenato per cinque stagioni e adesso medita le sue contromisure. Chissà, magari rompendo gli schemi e optando per un 4-3-3, cucito su misura per arginare il grande ex.

LAZIO, REPORT DA FORMELLO

LAZIO, RISULTATI DEL SETTORE GIOVANILE

TORNA ALL'HOMEPAGE