Spal, Lazzari assente alla festa della Curva Ovest: il messaggio - VIDEO

IL VIDEO MESSAGGIO DI LAZZARI - La Lazio stringe per Lazzari, lo marca stretto e confida di chiudere l’affare a breve. La trattativa procede, il giocatore si è detto disposto ad accettare il trasferimento e un piccolo indizio sulla riuscita dell’operazione è arrivato nella giornata di ieri da Ferrara. Il giocatore non si è presentato al primo dei tre giorni di festa della Curva Ovest, la Curva della Spal. C’erano il tecnico Semplici e il difensore Felipe, ma Lazzari no. Il motivo? L’ha spiegato lo stesso esterno spallino con un messaggio video pubblicato su Facebook dalla curva della Spal: “Ciao ragazzi, volevo scusarmi con voi per non essere lì ma per motivi personali sono dovuto rientrare a casa. Ringrazio comunque tutti i tifosi, la Curva Ovest dell’invito, mi dispiace molto. Vi auguro lo stesso una buona serata, ciao a tutti, ci vediamo”. (CLICCA QUI PER GUARDARE IL VIDEO DI LAZZARI O SCORRI ALLA FINE DELL'ARTICOLO)

