Spal - Napoli, Murgia gioca con il nipotino a fine gara: ma DAZN... - VIDEO

Un malinteso comunque giustificabile, quello che è toccato a DAZN nel post-partita di Spal - Napoli. Il match, più che complicato sulla carta, si è tradotto in un pareggio preziosissimo per gli uomini di Semplici, reduci da un inizio di stagione davvero in salita. Il punto d'oro andava festeggiato e quindi, dopo il fischio finale, alcuni calciatori sono rimasti in campo per giocare un po' con i loro bambini. Tra loro c'era anche Alessandro Murgia, ex centrocampista della Lazio e da poco più di tre mesi neo papà della piccola Dea. Il romano gioca e scherza con un bimbo in area rigore e a DAZN, forse ingannati dalla recente paternità, scambiano suo nipotino per suo figlio. Nulla di grave, l'immagine tenerissima tra Murgia e il bambino di sua sorella (sposata con Bertolacci, centrocampista della Sampdoria) è semplicemente quella di uno zio con suo nipote. La piccola Dea dovrà aspettare ancora un po' di tempo prima di poter tirare qualche calcio al pallone insieme al papà.

Il bello del calcio ❤

Murgia e figlio che giocano insieme a fine partita 😍#SpalNapoli #DAZN pic.twitter.com/rZbhUsCB8V — DAZN Italia (@DAZN_IT) October 27, 2019

