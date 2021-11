Spartak Mosca – Napoli, c'è rischio che si giochi a porte chiuse: il motivo

A metà novembre il Napoli e la Lazio voleranno alla volta di Mosca per affrontare rispettivamente lo Spartak e il Lokomotiv nelle gare valide per l’Europa League. Il propagarsi dei contagi in Russia in particolare a Mosca preoccupa molto in Italia. A confermare la delicata situazione sanitaria è stato lo stesso Console russo a Napoli, Vincenzo Schiavo, queste le sue parole a Radio Punto Nuovo: “La situazione non è delle migliori, ci sono molti contagi e quindi si stanno rafforzando le difese, è un momento difficile ma la conseguenza sono il numero bassissimo di vaccini fatti, spero che questa situazione faccia capire l’importanza di vaccinarsi”

SPARTAK – NAPOLI – In merito al match ha dichiarato: “Si può dire che la partita di Mosca è a rischio? Purtroppo sì è difficile immaginare uno stadio pieno di italiani e russi, se la partita si gioca a Mosca credo che si giocherà a porte chiuse. Cambiare la sede della partita? Questo lo deciderà sicuramente la Federazione, egoisticamente deciderei di giocarla di nuovo qui a Napoli ma visto che non si può direi di giocarla altrove. La decisione si deve prendere velocemente perché già molti tifosi mi hanno chiesto il visto per andare in Russia e ovviamente adesso non è più possibile"

