Sportiello positivo al Coronavirus: è il primo caso per l'Atalanta

CORONAVIRUS, SPORTIELLO POSITIVO - "Con la presente si informa che le autorità sanitarie locali hanno comunicato in data odierna al Club la positività al Covid-19 del calciatore Marco Sportiello. Marco attualmente è asintomatico. La quarantena preventiva, a cui erano stati sottoposti Marco e tutti i tesserati della prima squadra, terminerà in data 27-03-2020". Così l'Atalanta rende noto il contagio del suo portiere al Coronavirus, il primo per la Dea. Sportiello era stato titolare nella partita di Champions League contro il Valencia, quella che per molti potrebbe essere considerata la "partita zero".

Coronavirus, Conte: "Misure restrittive fino al 31 luglio? Nulla di vero. Orgoglioso degli italiani"

Coronavirus, il dottor Falcone: "Presto nuove cure. Serie A? Non credo ci sia il tempo..."

Torna alla home page