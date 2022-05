Sporting Gijon, il tecnico: “Jony? Queste le sue condizioni". E sul futuro...

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Sta per concludersi l’esperienza di Jony allo Sporting Gijon e presto dovrà fare ritorno alla Lazio. La sua volontà è quella di restare in Spagna e il club lo accoglierebbe a braccia aperte. In attesa di sapere cosa sarà del suo futuro, l’ex biancoceleste è concentrato sulle ultime due sfide della stagione. Oggi ci sarà il Fuenlabrada, sarà una gara importante ai fini della salvezza. Alla vigilia del match, nella consueta conferenza stampa, il tecnico Abelardo ha affrontato con i cronisti alcune tematiche relative all’esterno. Tra queste, anche il suo futuro. Queste le dichiarazioni: “Jony non ha avuto una buona serata. Siamo tutti in viaggio perché credo sia importante restare uniti e vedremo domani come si sentirà, poi decideremo. Futuro? Jony rappresenta lo Sporting e mi piacerebbe che rimanesse. Sono sicuro che farà di tutto per restare”.

