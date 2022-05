Lazio, Marcos Antonio scalpita: ecco quando è fissato l'arrivo a Roma

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Con la sola gara contro il Verona da giocare prima che il campionato della Lazio si concluda definitivamente, il calciomercato entra nel vivo. Tra nomi in entrata e in uscita, la dirigenza è al lavoro per regalare a Sarri una rosa più competitiva rispetto a quella attuale. La trattativa che sembra essere già andata a buon fine è quella che ha Marcos Antonio per protagonista. Il play, ormai ex Shakhtar Donetsk, è atteso a Roma per firmare il contratto. L'arrivo, riporta la rassegna stampa di Radiosei, è previsto entro la fine di maggio, potrebbe avvenire già la prossima settimana.

LE CIFRE - Salvo clamorosi ribaltoni, è pronto per lui un contratto che lo legherà alla Lazio fino al 2027. La cifra che i biancocelesti sarebbero disposti a dare al club ucraino, con cui Marcos Antonio ha fin qui messo insieme 101 presenze, 9 gol e 5 assist, si aggirerebbe intorno ai 10 milioni. Nei mesi scorsi, quando sembrava ci fosse la possibilità per i club italiani di prendere i giocatori da club ucraini e russi, il classe 2000 era stato accostato con insistenza anche alla Juventus. Poi arrivò lo stop di Lega e Federazione che ostacolò la potenziale operazione. Ora però la Lazio sembra aver battuto la concorrenza: è vicinissima al suo primo acquisto.

