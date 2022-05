Lazio, all'Olimpico notte da brividi: ci saranno sorprese ad attendere i tifosi

TUTTOmercatoWEB.com

RASSEGNA STAMPA – Stasera la Lazio affronterà il Verona, la sfida è in programma alle 20:45. Sarà l’ultima del campionato, Sarri e i suoi daranno appuntamento ai tifosi a dopo l’estate. Serata importante non solo calcisticamente, l’emozione si inizia a far sentire. Dopo una stagione intensa, vissuta tra alti e bassi, i biancocelesti potranno gioire con la propria gente del tanto agognato posto in Europa. Come già annunciato ieri, si è toccata quota 49.200 tagliandi staccati. Poco meno di cinquantamila voci che scalderanno l’Olimpico, accoglieranno le aquile e le spingeranno verso il quinto posto. Un dato che potrebbe aumentare nelle prossime ore. Ultimo sforzo prima di passare ai saluti, tra addii e arrivederci. Ma non è finita qui. Così come riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei, ci saranno delle sorprese per il popolo laziale al termine del match. Sono tutti invitati a rimanere ai propri posti, lo chiede la società. Bisogna concludere l’anno in bellezza, quale miglior modo se non in una serata così speciale ringraziando chi, nonostante tutto, c’è sempre stato.

