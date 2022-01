Stadi, Costa: "Capienza 100%? È un obiettivo, bisogna proseguire con i vaccini”

La pandemia continua a ostacolare qualsiasi aspetto della nostra vita e in merito allo sport ha costretto alla riduzione della capienza negli impianti per poter assistere agli eventi sportivi. In merito si è espresso Andrea Costa, sottosegretario alla Salute, intervenuto a “La Politica nel Pallone” su Gr Parlamento. Queste le sue parole: “Ritorno al 100% all'inizio della primavera? Il dato positivo è che cittadini italiani si stanno vaccinando, hanno ben compreso che l'unica arma per uscire dalla pandemia è il vaccino. L'obbiettivo è arrivare ad una convivenza e se i dati continueranno a migliorare, ipotizzare per quel periodo un ritorno al 100% è un obiettivo che ci dobbiamo dare. Ovviamente dobbiamo osservare i dati. Questa pandemia ci ha abituati a continui cambi di scenari ma siamo all'inizio di un percorso positivo che ci porterà alla convivenza con questo virus e ciò significa riprendere le attività al 100%".

