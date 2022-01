Lazio, Immobile no limits: Ciro a segno in tutti gli stadi

RASSEGNA STAMPA - Ciro Immobile ritocca ancora i propri record. Con la doppietta alla Salernitana. il bomber è arrivato a quota 170 con l'aquila sul petto e a 172 in Serie A. Ciro ha segnato in 26 stadi italiani in Serie A e meglio di lui, tra i calciatori ancora in attività, ha fatto meglio solo Quagliarella con 28 impianti. Il recordman, nell’era dei tre punti, è Gilardino (31 stadi colpiti), in lista ci sono Nicola Amoruso (28), Di Vaio (28), Del Piero (28), Di Natale (27), Toni (27), Ibrahimovic (26), Matri (25) e Totti (25). Come sottolinea la consueta rassegna stampa di Radiosei, Immobile ha realizzato 78 reti all'Olimpico di Roma (contando solo la Serie A). Gli altri stadi dove ha segnato sono l’Olimpico di Torino (17), il Ferraris di Genova (15 gol), il Bentegodi di Verona (9), il Mazza di Ferrara (5), il Meazza di Milano (5), il Mapei di Reggio Emilia (4), la Dacia Arena di Udine (4), il Dall’Ara di Bologna (4), l’Allianz di Torino (3) e il Maradona di Napoli (3), il Rigamonti di Brescia (2), il Franchi di Firenze (2), l’Arechi di Salerno (2), il Castellani di Empoli (2), il Barbera di Palermo (2), il Vigorito di Benevento (2), il Tardini di Parma (2), la Sardegna Arena di Cagliari (2), il Gewiss Stadium di Bergamo (2) e lo Scida di Crotone (2). Una rete è arrivata anche al Massimino di Catania, proprio nel vecchio Cibali, all’Adriatico di Pescara, al Sant’Elia (quando il Cagliari giocava lì), al Manuzzi di Cesena e al Picchi di Livorno. Numeri impressionanti per il capitano della Lazio che ora punta a trascinare i suoi per risalire in classifica e stabilire nuovi record.