Stadio Flaminio, On. Morassut: "Progetto Lazio? Rischiamo di avere troppi..."

© foto di www.imagephotoagency.it

Nella giornata di ieri il presidente Claudio Lotito ha rivelato di aver pronto il progetto per rendere lo Stadio Flaminio la nuova casa della Lazio e che potrebbe presentarlo già dai primi di maggio. A poche ore di distanza dalle sue dichiarazioni, l'impianto capitolino è stato al centro di un dibattito - in cui ha preso parola anche l'Assessore Alessandro Onorato - svoltosi questa mattina durante l'evento: 'Lo Stadio Flaminio al centro di una visione strategica dello sport a Roma' organizzato e tenuto da Federsupporter per lo sport e per il sociale. Nel corso di questo ha preso parola anche l'Onorevole Roberto Morassut, il quale

"La soluzione del Flaminio è sempre stata molto difficile. So che l'Assessore Onorato sul tema dell'impiantistica sta lavorando molto sugli impianti e di rimessa in ordine. Al Flaminio siamo affezionati, è un segno storico della città. Si pensi che il giorno della Liberazione di Roma (4 giugno '44) si svolse la semifinale del torneo interregionale di calcio e alle 1, mentre tedeschi e partigiani si scontravano a Ponte Milvio, c'era Roma-Alma Mater al Flaminio. Il patrimonio bello bisogna mantenerlo, ho un'idea un po' eterodossa sullo stadio e rispetto le decisioni dell'amministrazione e non ho nulla da dire per la decisione su Pietralata. Avere troppo impianti per il calcio, però, la città può non sostenerli e rischiamo in futuro di avere un Flaminio in decadimento e un Olimpico in sfacelo. Con la metro C l'Olimpico si collegherà. Il tema dello stadio di proprietà si potrà risolvere usando quello che c'è già, non so la Lazio che farà.

RESTAURO CONSERVATIVO - "Sul Flaminio ho avuto la speranza che si potesse imboccare la strada di un restauro conservativo. Si trova in un quartiere in cui si può pensare di fare una grande riqualificazione pubblica con il Flaminio al centro. La demolizione del Flaminio mi provocherebbe un grande dolore, l'alternativa è questa. O lo si conserva, ma non può essere lasciato così, oppure si decide di demolirlo e farne un'altra cosa. Dato che le normative tendono verso la conservazione, si deve fare un progetto di restauro conservativo. Il Flaminio è uno stadio e va usato per questo. Io credo che questi impianti si debbano mantenere in condizioni nuove anche grazie alla nuova tecnologia. Ho l'idea che certi patrimoni pubblici non possono essere condannati al deperimento. Spero che l'assessore Onorato possa affrontare questa questione. Non può andare avanti questa situazione".