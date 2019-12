Stadio Roma, Frongia (Ass. Sport): “Il Comune vuole dare il via libera”

A discapito del clima, sono ore e giornate calde in casa Roma. Dalla cessione del club alla questione stadio a Tor di Valle, la società giallorossa potrebbe vivere uno snodo cruciale della propria storia da qui al 2020. Anche l'Assessore allo Sport del Comune di Roma Capitale, Daniele Frongia, ha parlato del possibile “sì” dell'amministrazione capitolina allo stadio dei giallorossi. Ecco le fasi salienti della sua intervista a TMW Radio:

Sullo Stadio della Roma: conferma il possibile annuncio della Raggi entro Natale?

"Confermo che da 3 anni non seguo più il dossier dello stadio, l'unica informazione che posso dare è che il gruppo di lavoro e gli incontri tra le parti vanno avanti. Mi auspico una conclusione positiva in tempi contenuti, poi ci sarà il passaggio in Assemblea Capitolina e in Regione Lazio, è importante chiedere anche ai consiglieri e al presidente della Regione cosa ne pensa".

I tifosi della Roma possono aspettarsi un regalo?

"Non sono in grado di rispondere, non so quando si potrà arrivare alla convenzione. Io so solo degli incontri e della volontà comune di chiudere la convenzione, per questo resto ottimista sull’opera".

LAZIO, LE ULTIME DA FORMELLO

RENNES - LAZIO, L'ARBITRO DEL MATCH

TORNA ALLA HOMEPAGE