Sturm Graz - Lazio: oggi Stadion Graz Liebenau, ieri Arnold Schwarzenegger

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

La Lazio in Austria è attesa da un crocevia per il passaggio del girone in Europa League. La partita contro lo Sturm Graz da una parte e quella tra Midtjylland e Feyenoord dall'altra rappresentano il giro di boa del calendario e daranno una prima fisionomia alla classifica. I biancocelesti torneranno dopo 20 anni allo Stadion Graz Liebenau, dove il 26-11-2002 la squadra allora allenata da Roberto Mancini vinse per 3-1. All'epoca, più precisamente tra il 1997 e il 2005, lo stadio è stato intitolato ad Arnold Schwarzenegger, celebre attore, culturista e poi presidente della California, originario del distretto di Graz. Nel 2005 il presidente del distretto decise di rimuovere l'intitolazione a causa della mancata opposizione di Schwarzenegger alla pena di morte e quindi si tornò al nome originario di Stadion Graz Liebenau.