Sunderland, Di Canio era un sergente di ferro: ecco il divieto alla squadra

Roma ha imparato a conoscerlo a più riprese, ma Paolo Di Canio resta un personaggio ancora ricco di misteri. E sorprese. Come quella rivelata da SportMediaset che, nell'elencare le stranezze di alcuni noti allenatori, svela anche uno dei segreti da spogliatoio dell'ex Lazio. Di Canio è sempre stato un leader. Un calciatore con un carisma tale da trascinare e trasformare i compagni, come accadde nel famoso derby del 6 gennaio 2005. E sembra proprio che l'attuale opinionista di Sky Sport sia riuscito a trasportare questa dote anche nella sua (breve) carriera da allenatore. Quando guidava il Sunderland, infatti, Di Canio proibiva ai suoi giocatori di cantare sotto la doccia. Vista la personalità, non ci sono dubbi: in quei 6 mesi alla guida dei Black Cats nello spogliatoio non dev'essere volata nemmeno una mosca.

LAZIO, LULIC E' NELLA SQUADRA DEL DECENNIO DELLA SERIE A. E LA ROMA...

ITALIA - GRECIA, DOVE VEDERE LA PARTITA IN TV E STREAMING

TORNA ALLA HOMEPAGE