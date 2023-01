Supercoppa Italiana, tutto pronto per Milan-Inter: le probabili formazioni

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

E' il momento della verità per Milan e Inter. Questa sera a Riad, le due squadre di Milano si giocano la Supercoppa Europea. I rossoneri con il tricolore sul petto contro i nerazzurri campioni in carica della Coppa Italia. Di seguito le probabili scelte di Pioli e Inzaghi che non possono sbagliare in un momento così delicato della stagione.

MILAN (4-2-3-1): Tatarusanu; Calabria, Kjaer, Tomori, Theo Hernandez; Bennacer, Tonali; Saelemakers, Brahim Diaz, Leao; Giroud. All. Pioli.

INTER (3-5-2): Onana; Skriniar, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Dzeko, Lautaro. All. Inzaghi.