Superlega, Cairo attacca Agnelli: "Passo indietro della Juventus? Non mi sembra"

Tema Superlega archiviato, almeno stando a quanto riferito dal ds dell'Inter Marotta al termine della riunione che si è tenuta oggi a Milano con tutti i presidenti della massima serie. Eppure il numero uno del Torino Urbano Cairo, ai giornalisti presenti, non ha risparmiato una frecciata ad Andrea Agnelli: "Passo indietro della Juventus? Non mi sembra. A livello anche pubblico non ho visto passi indietro. Per fare passi indietro le sedi sono altre e lo fai in maniera pubblica, non mi sembra l'abbia fatto. Nove squadre hanno fatto un passo indietro invece molto deciso, non credo possano fare la Superlega in tre. Io credo che il campionato vada avanti con tutte le squadre che hanno titolo per partecipare. Tutto questo deve essere fatto rispettando i valori del campionato e non progettando nulla che sia contro questo campionato".

Al termine della riunione sono arrivate anche le parole del presidente del Milan Scaroni: "Le mie dimissioni non sono state accettate. Pare di no”. Nessuna dichiarazione invece da parte del numero uno della Juventus Andrea Agnelli. Queste invece le parole del ds dell'Inter Marotta: "Abbiamo affrontato tematiche varie in un clima di grande cordialità. Abbiamo fatto un'analisi del calcio italiano in relazione a quello europeo, la conclusione è estremamente positiva e conciliativa in merito agli aspetti che avevano generato questo impasse. Il discorso Superlega è stato archiviato. Tutti i partecipanti hanno espresso la volontà di mettersi a disposizione per trovare un modello di sostenibilità".

