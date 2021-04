Superlega, Cassano scatenato: “Inter, Milan e Juve via dal campionato. Non rompessero i coglioni...”

Antonio Cassano non ci sta. L'ex fantasista di Bari e Sampdoria si è scatenato in diretta Twitch durante la BoboTv attaccando i 12 club che hanno creato la Superlega, la nuova competizione che insidia la Champions e coinvolge solo i club più prestigiosi d'Europa. Queste le durissime parole dell'ex calciatore: "La Superlega non sta né in cielo né in terra. È impensabile che vogliano fare un campionato a parte. Le grandi potenze devono capire che il calcio è prima di tutto della gente. Anche le piccole squadre sono un contorno molto importante. Chiederei alla federazione italiana di far fuori Milan, Inter e Juve. Facessero un campionato a parte tra loro te e non rompessero i coglioni. Le big europee devono capire che non comandano il calcio in un continente intero. Se posso dare un consiglio a Gravina deve allontanarle dal campionato italiano. Perché la Juve non ha creato questa Lega dieci anni fa quando non era nelle top mondiali?!. Il calcio non è adesso, è nato 150 anni fa e ci vuole rispetto. Se fossi il presidente del Bologna o dell'Aston Villa mi roderebbe parecchio il culo".