Svizzera, Freuler: "L'Italia non muore mai. Se sono favoriti? Ben venga!"

Intervenuto ai microfoni del Corriere del Ticino, Remo Freuler, centrocampista del Bologna e della Svizzera - prossima avversaria dell'Italia agli ottavi di finale di Euro2024 -, ha presentato la partita contro gli azzurri sottolineando la voglia di dimostrare che il risultato è tutt'altro che scontato e di aver imparato dalla lezione del 2021, quando ai gironi vennero sconfitti per 3-0 dagli uomini di Mancini:

"Naturalmente non è una partita come le altre per il sottoscritto. In Italia ho costruito la mia carriera, trovando pure un Paese ideale dove trascorrere la vita con la mia famiglia. Sabato però non ci sarà tutto questo amore. È un ottavo di finale e per i sentimenti non ci sarà spazi. Non vogliamo snaturarci. La tattica verrà affinata da qui al weekend. Ma sistema e filosofia non cambieranno. La fase a gironi suggerisce che siamo sulla strada giusto. Anche se ora serve fare un altro passo avanti. Il gol di Zaccagni? Parliamo di una selezione che non muore mai. Ci aspetta una partita bella e speciale. La situerei nella top 3 tra quelle disputate in Nazionale. Soprattutto, però, ci attende una partita difficile. I favoriti sono chiaramente gli azzurri. E ben venga se si credono tali. Fare bene nella prima parte del torneo è importante. Le partite che fanno la differenza, quelle in grado di cambiare la dimensione di una nazionale, tuttavia, sono altre. Ma non ho paura. E la Svizzera non ha paura dell'Italia".

EURO 2020 - "Se mi ricordo il 3-0? Beh, direi proprio di sì. Noi però poi siamo andati al Mondiale in Qatar e loro sono rimasti a casa. Le difficoltà dello scorso autunno ci hanno fatto bene. Abbiamo compreso che il livello delle prestazioni non sarebbe stato sufficiente per essere all'altezza della situazione in Germania. L'intensità e l'atteggiamento negli allenamenti è così mutato. E durante il campo d'allenamento svolto a San Gallo, alla vigilia dell'Europeo, si sono subito percepite una determinazione e una volontà differenti.