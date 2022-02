Tacchinardi non si fida della Lazio: "Per il quarto posto sfida a due, le altre..."

Settimana favorevole per la Lazio. I biancocelesti hanno vinto in casa contro il Bologna conquistando punti importanti in ottica classifica. La squadra di Sarri è tornata in corsa per il quarto posto, accorciando su Juventus e Atalanta che hanno pareggiato ieri al Gewiss Stadium. Nonostante ciò Alessio Tacchinardi continua a dare per favoriti i bianconeri e i bergamaschi. L'ex difensore a TMW Radio ha detto: "Corsa al quarto posto? Nessuna dietro Juventus e Atalanta mi dà la sensazione che possa rientrare. Dispiace, perché una delle due rimarrà fuori e meriterebbero entrambe".