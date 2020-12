Tamponi unificati, la Serie A fa marcia indietro. La SynLab si difende: "Da noi tempi certi e copertura"

Centralizzare i test Covid-19 in Serie A sembrava l'unica strada percorribile per evitare risultati diversi a seconda del laboratorio a cui ci si affidava. La Lega, al contrario, pare aver fatto un passo indietro, poiché nessuna proposta, tra quelle ricevute, avrebbe garantito esiti rapidi e una copertura completa del territorio nazionale. SynLab, il laboratorio a cui si affida anche la Uefa, ha chiarito la propria posizione, sottolineando di "aver fornito tutte le garanzie per poter essere totalmente aderente al protocollo da FMSI", sia per quanto riguarda la copertura nazionale che relativamente alla certezza di consegna dei risultati nei tempi e nelle modalità richieste.

