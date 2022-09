Tare: "Mercato fatto anche per la Lazio del futuro. Un errore sottovalutare il Midtjylland"

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Intervenuto ai microfoni di Sky nel pre-partita di Midtjylland - Lazio, Igli Tare ha parlato della partita, ma anche di quanto fatto nell'ultima finestra di calciomercato. Ecco le sue parole: "Abbiamo lavorato tutta l’estate per creare i presupposti e avere una squadra in cui avere cambi di qualità. Fino ad adesso le cose ci stanno dando ragione, ma la stagione è lunga e avremo bisogno di tutta la squadra. Sarri dovrà essere bravo a coinvolgere tutti nella miglior maniera. In Europa non si scherza? Basta pensare che il Midtjylland sia uscito nell’ultimo turno della qualificazione per la Champions. È sempre stata competitiva, non solamente a livello del campionato danese, ma anche in Europa. Sottovalutare questa partita sarebbe un grande errore da parte nostra. I nuovi acquisiti hanno un’età media sotto i 23 anni, sono stati creati i presupposti per una squadra per il presente, ma soprattutto per il futuro".

TORNA ALLA HOMEPAGE