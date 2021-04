Tommaso Paradiso: "Lazio, col Milan si vince solo in un modo..."

"La Lazio può vincere col Milan come ha sempre vinto con le altre big: con il contropiede ". Ne è convinto Tommaso Paradiso, che intervenuto a Radiosei ha detto la sua sul match di stasera tra biancocelesti e rossoneri in programma stasera: "Ogni volta che la squadra si è esposta provando a fare la partita, come anche col Napoli, ha sofferto e perso. Mentre ha sempre vinto contro le big giocando di ripartenza, e anche con il Milan la Lazio dovrà stare corta ed essere brava a ripartire e a colpire negli spazi " .

